Da Checco Zalone a Lazza: 'Musica & Eventi' accende l'estate lancianese

Si va verso il sold out per lo spettacolo di Checco Zalone, in programma il prossimo 7 agosto a Lanciano, mentre sono ancora pochi i biglietti rimasti per gli altri eventi promossi dalla Musica & Eventi di Maurizio Trevisan insieme a Best Eventi: Teenage dream (2 agosto), Lazza (3 agosto) e Nino D’Angelo (5 agosto).

L’area concerti del Parco Villa delle Rose, inaugurata un anno fa proprio dalla Musica & Eventi con il musical campione di incassi Notre Dame de Paris, è pronta ad accogliere, lunedì 7 agosto, i circa 5.000 prenotati per lo show “Amore + Iva”, scritto da Checco Zalone con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, che tra palazzetti, teatri ed arene sta girando tutta l’Italia per fare tappa, appunto, a Lanciano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, “Amore + Iva” è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Ma prima dello show del comico pugliese, altre 3 serate promettono di incantare il pubblico lancianese, insieme alle migliaia di persone attese da tutta Italia.

Prima tappa, il 2 agosto, con il Teenage Dream Party, una vera e propria festa per giovani e non solo, organizzata nell’ambito del Costa dei Trabocchi Fest, per cantare tutte le canzoni della nostra adolescenza e i duetti più famosi di Disney Channel. Proprio qualche giorno fa, tra l’altro, è stata annunciata, per la data di Lanciano, la presenza di Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi, l'antagonista della telenovela argentina Il mondo di Patty.

I tormentoni di Lazza, da Cenere a Panico, saranno invece i protagonisti della serata del 3 agosto. Dopo un breve tour che lo ha visto impegnato a partire da aprile, dopo la conquista del secondo posto durante lo scorso Festival di Sanremo, Lazza ha ripreso i suoi concerti 2023 con l’Ouvertour Summer, che lo sta portando su e giù per l’Italia, e che per la tappa frentana rientra nel Costa Dei Trabocchi Fest.

Si cambia decisamente registro venerdì 4 agosto con Nino D’Angelo in ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’, che ha fatto registrare praticamente ovunque il sold-out in Italia… e non solo.

Ci sarà l’occasione per divertirsi con il repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi, visto che Nino D’Angelo non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

Ultimi biglietti disponibili sui circuiti Ciaotickets e Ticketone e rivendite autorizzate.

“Attendiamo a Lanciano – sottolinea Maurizio Trevisan – migliaia di persone, e questo creerà benefici anche agli operatori economici e commerciali della città, e di questo siamo particolarmente contenti. Di concerto con la Best Eventi, l’amministrazione comunale e con le forze di polizia e protezione civile, stiamo definendo gli ultimi dettagli per garantire spettacoli di puro divertimento in un clima di totale sicurezza. Un grazie particolare va anche agli sponsor privati che ci hanno supportato nel mettere in moto una macchina organizzativa complessa ma che, siamo sicuri, ci darà grandi soddisfazioni e non deluderà le aspettative del pubblico presente”.