L’artista Stefano Angelucci Marino riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Villa Santa Maria

L’artista poliedrico Stefano Angelucci Marino, attore, regista, libraio riceverà il 14 agosto 2023 la Cittadinanza Onoraria del Comune di Villa Santa Maria.

“Sono onorato, commosso”, commenta Stefano Angelucci Marino. “La cittadinanza onoraria è un riconoscimento che un Comune può attribuire a una persona per i suoi particolari meriti nei riguardi della comunità. Sono un uomo di teatro, Villa Santa Maria la porto con me dentro uno spettacolo in particolare, “Arturo lo Chef” da John Fante. Infatti, il personaggio Arturo Pavia di Villa, chef uscito dalla famosa Scuola Alberghiera, compie 20 anni. Dal 2003 ad oggi ho fatto circa 1800 recite, a un certo punto i conti si perdono e si incasinano. Ho costruito questo spettacolo e l’ho fatto ovunque, dove ho potuto. Roma, Milano, Bari, Lecce, Palermo, Napoli, Udine, Venezia, Firenze, molte cittadine di provincia su e giù per lo stivale e tanti paesi in Abruzzo e Molise. Poi in Argentina, Uruguay, Paraguay, Albania, Svizzera. Ad Arturo devo molto, a Villa Santa Maria ancora di più. Eppure, oggi è Villa che mi fa questo regalo, un riconoscimento importante. Troverò per il 14 agosto le parole giuste, spiegherò bene quanto Arturo, Villa e Fante siano legati tra loro in questa avventura artistica. Adesso devo ringraziare, solo ringraziare. Grazie al Sindaco Pino Finamore, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale di Villa Santa Maria. Grazie al Preside Tonino Di Lello, venti anni fa ci ha creduto e insieme abbiamo dato vita alla storia di Arturo. Grazie a tutti i villesi, ne ho incontrati tanti anche all’Estero, sempre orgogliosi, con le lacrime agli occhi. Che dire di più, per ora niente. Ze vdem a la Vill, 14 agosto. Grazie."