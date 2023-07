Sulla Via Verde con il suo triciclo per adulti per pulirla dai rifiuti

Quasi tutti i giorni da quando è in pensione, in sella alla sua bici, un triciclo per adulti, parte da Torino di Sangro, dove vive e s’incammina sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, fino a San Vito Chietino. Nel porta oggetti che ha sul retro della sua speciale bicicletta, Antonio Polidoro, 70 anni, porta una paletta, una scopa, un sacchetto per rifiuti. A cosa servono questi attrezzi? Lungo il tragitto si ferma di tanto in tanto per raccogliere bottiglie di plastica, carte e altro materiale abbandonato.

“Un esempio di senso civico fuori dal comune e che mi anche commosso", ha affermato il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, che ha incontrato Antonio sul tratto della Via Verde che attraversa Fossacesia.

Antonio fa tutto questo spontaneamente, dimostrando amore per la sua terra, per la natura e per l’ambiente.

“Ho aspettato il suo passaggio -aggiunge Di Giuseppantonio - per stringergli la mano anche a nome degli altri sindaci dei centri attraversati dalla Via Verde e ringraziarlo personalmente per quel che fa. Un lavoro di pulizia da volontario non dovuto, ma che è un modello da seguire e che ricorda a tutti che ognuno può fare il proprio dovere. Grazie Antonio!"