Interruzione idrica in cinque comuni

Sono giorni di grandissimo caldo, un’afa che mette a dura prova i terreni, la salute soprattutto di anziani e fragili e la tenuta delle fonti idriche. L’estate è stagione legata anche alle mancanze di acqua, alle interruzioni della fornitura idrica. Da Giovedì 13 luglio il Serbatoio Monteleforche non sta garantendo ai cittadini di Cupello e Monteodorisio l’approvvigionamento idrico. «Stiamo andando avanti con la richiesta di autobotti, ma tutto ciò non è sufficiente – ha dichiarato il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio - La zona Monteleforche ha dei problemi tecnici da un anno, abbiamo segnalato più volte alla Sasi spa, ma senza avere nessun riscontro, se non l’invio di alcune autobotti che riescono a sopperire in modo estemporaneo le esigenze delle persone che sono dotate di autoclave». A seguito di questa situazione il sindaco Di Fabio ha diffidato «la Società Sasi SPA ad intervenire urgentemente per porre un intervento rapido ed efficace nel nostro paese per garantire uno dei servizi primari ed essenziali che è quello della risorsa idrica» e richiesto «l’attivazione delle unità di protezione civile per portare acqua all’ interno delle abitazioni sprovviste di autoclave con tutti i mezzi necessari».

Anche in queste settimane, come ormai accade durante tutto l’anno, la Sasi ha disposto un crono programma di interruzioni programmate. A queste si è aggiunto in queste ore un intervento “non differibile” in cinque comuni: Sant’Eusanio del Sangro, Lanciano, Cupello, Monteodorisio e Vasto. A Cupello zona capoluogo e Monteodorisio zona Monteleforche la fornitura idrica è già stata interrotta e verrà ripristinata domattina alle 6, a Sant’Eusanio del Sangro Zona Castello, Tori, Brecciaio e Lanciano Zona San Nicolino, via Follani, Torre Marino, zona Industriale verrà interrotta stasera alle 21.30 per essere ripristinata domattina alle 6 e a Vasto Zona Centro storico, Corso Mazzini, via Ciccarone e traverse l’interruzione ci sarà da oggi pomeriggio alle 18 fino alle 6 di domattina.