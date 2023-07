Il FAI di Abruzzo e Molise, con il presidente Roberto Di Monte, ha presentatolo scorso mese di giugno un nuovo evento regionale itinerante delle delegazioni d’Abruzzo e Molise, che ci porterà alla scoperta di fatti, storie e luoghi legati al ricordo del secondo conflitto mondiale nel nostro territorio.

Nell’80° anniversario della “Battaglia di Ortona” e nel 75° anniversario della Costituzione italiana, il 2023 è un anno importante che il FAI di Abruzzo e Molise vuole celebrare con un calendario di eventi, che da luglio a settembre ci porterà a ricordare luoghi, storie e persone che hanno segnato e trasformato profondamente la nostra storia e il nostro territorio.

Oggi, con una guerra così vicina a noi, è sembrato il momento giusto per realizzare un evento corale che raccontasse ciò che il nostro territorio ha vissuto e patito durante il secondo conflitto mondiale, nato dal desiderio di ricordare e la necessità di non dimenticare.

Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale l’Italia è stata divisa in due dalla “Linea Gustav”, una linea di fronte a difesa dei tedeschi che aveva lo scopo di fermare l’avanzata degli alleati diretti a Roma per liberare l’Italia.Questa “Linea” ha unito nella ria sorte i territori dal Tirreno all’Adriatico, da Cassino a Ortona passando per le zone interne. I tedeschi e le truppe alleate si sono fronteggiati per lunghi mesi, pesanti bombardamenti preventivi hanno raso al suolo centri come Ortona, Capracotta e Cassino per indebolire le linee nemiche, e sanguinose battaglie anche corpo a corpo hanno coinvolto, loro malgrado, le popolazioni residenti.

Nell’ambito della rassegna di eventi “FAI per non dimenticare”, sabato 15 luglio la Delegazione FAI di Vasto propone, presso il Sangro River War Cemeteri di Torino di Sangro, l’evento “FAI per non dimenticare. My boy Jack: storia, ricordo e significato del Sangro River War Cemetery” per scoprire insieme la storia, la letteratura, l’epigrafia e gli stili architettonici che racchiudono la poetica escatologica dei Cimiteri di guerra del Commonwealth.

Si tratta di una visita speciale che si svolgerà a cura del dottor Francesco di Cintio, storico militare e IGBG Accredited Battlefield Guide, con intermezzo musicale e letture dei volontari del Gruppo FAI Giovani di Vasto.

Attraverso l’avvincente racconto dello storico Di Cintio si avrà l'opportunità di conoscere, come mai prima d'ora, le sfumature sociali ed etno-antropologiche dell’ex Impero britannico, attraverso una riflessione sulla liturgia del ricordo di coloro che sono morti in battaglia.

“FAI per non dimenticare”, quindi, per ricordare insieme e tramandare insieme il sacrificio di migliaia di giovani che hanno sacrificato il loro oggi per il nostro domani.

Sono previsti due turni di visita: alle ore 17.30 e alle ore 19.00

Si richiede di arrivare almeno 15 minuti prima e di prenotare, inviando una mail, un sms o un messaggio Whatsapp ai contatti sotto riportati. E’ sufficiente indicare il proprio nominativo, il numero di persone e l’orario di visita prescelto (ore 17.30 o 19.00)

Visite a contributo: € 5,00 iscritti FAI; € 8,00 non iscritti

Sarà possibile iscriversi al FAI in loco

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 349-6811863

mail[email protected]