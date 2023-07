'Donn.è On The Beach', serie di incontri alla Marina di Fossacesia

Patrocinato dal Comune di Fossacesia, da giovedì13 luglio, alle ore 19, prende il via una serie di incontri promossi da “Donn.è On The Beach" volti a sensibilizzare e promuovere la parità di genere.

Gli appuntamenti si terranno presso Zona Yoki Bistrot di Fossacesia Marina, il 13, il 20 e il 27 luglio e il conclusivo il 3 agosto prossimi, sempre dalle ore 19. Saranno momenti importanti anche per informare sullo Sportello Antiviolenza Demetra attivo dal marzo 2018 presso il Comune di Fossacesia.

Il primo incontro è con la giornalista Anna Chiara Moggia, autrice del libro “Iran Through a lens”. A seguire intrattenimento musicale con “Eletric 4Tet” con Sarah Rulli (flauto), Luigi Genovesi (pianoforte), Claudio Marzolo (contrabbasso).

Il 20 luglio, in programma l’incontro con Lilia Scandurra, autrice di “Il sangue non fa rumore”. Il 27 luglio, musica con i “Nostos” di Irida Gjergji (voce, electronics) e Renato Baratucci (suoni). Infine, il 3 agosto, incontro con Esmail Mohades, curatore di “Non si può incantare il sole”.

L’ingresso è gratuito. Per chi vuole prenotarsi o ricevere informazioni, può contattare il numero di telefono 328-3882878.