Premio 'Storie di Sport', ecco i finalisti

Il 21 luglio a Ripa Teatina alle ore 22.00, si saprà il nome del vincitore del Concorso letterario “Storie di sport”, all'interno del Festival Rocky Marciano, con direzione artistica dello scrittore abruzzese Peppe Millanta; ospite della serata sarà Giovanni Capuano giornalista e conduttore di Radio24.

Il Premio, che ha visto lo scorso anno trionfare una donna per la prima volta ossia la giornalista calabrese Alessia Principe con "9841", è giunto alla sua settima edizione; organizzato dalla Scuola Macondo di Pescara con il patrocinio del Comune di Ripa Teatina anche quest'anno vedrà presenziare l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Luciani affiancato dal vice sindaco e assessore allo Sport, Marco Ricciuti, con il coordinamento di Gianluca Palladinetti. La manifestazione, gode inoltre, del patrocinio della Regione Abruzzo e CONI Abruzzo.

"Il Premio Letterario Storie di Sport, giunto quest'anno alla sua VII edizione, è sempre una bellissima occasione, per la Scuola Macondo e la segreteria del concorso, di conoscere autori, emergenti e non, di tutta Italia, di leggere le loro storie, conoscere le loro penne e le loro idee. Anche quest'anno la partecipazione si è confermata numerosa, con racconti che, partendo dalla cornice sportiva, abbracciano e toccano le più varie tematiche, dalla solidarietà all'emancipazione, dalla tenacia e la passione per lo sport al desiderio di rivalsa e rivincita. Ringraziamo il Festival Rocky Marciano del Direttore artistico Dario Ricci per il supporto, il Comune di Ripa e la fiducia di Saquella Caffè che hanno permesso questa settima edizione" - interviene Sara Caramanico della segreteria del Premio.

Questi i nomi dei giurati: Loretta Santini (Direttrice Editoriale Elliot), Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab), Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione), Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

Ecco i nomi dei cinque racconti finalisti e dei rispettivi autori, la cui classifica verrà svelata in occasione della premiazione: "Fanculo sette milioni" di Marco Ceccarini,"Respira il mare" di Vittoria Iacovella, "Lame" di Laura Migliore, "La notte di San Lorenzo" di Sandra Puccini, "Come una donna" di Alessandra Sola.

Le borse di studio invece saranno conferite a Cinzia di Luzio autrice de "Il cerchio", Domenico Di Stefano per "La leggenda di Johnny Gol" e Margherita Sassi con "La velata sofferenza di un traguardo".

Durante la cerimonia gli estratti dei racconti verranno lette dalle studentesse del corso (della Macondo), "Leggere a voce alta", coadiuvati da Riccardo Pellegrini.

La giornata del 21 sarà caratterizzata da momenti di sport lungo le vie del paese con stand di Medicina dello Sport (grazie all'Università 'G. d'Annunzio'), esposizione di auto e/o moto o biciclette ed aree food. Prima della premiazione presso i Portici del Palazzo Municipale alle 21,15 ci sarà la presentazione in anteprima nazionale del libro Sulle tracce del mito (1923-2023) di Dario Ricci con l’editore Giovanni Di Giorgi.