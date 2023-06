Tumore del colon e metastasi, ricerca della Chirurgia di Chieti

Capire i meccanismi biologici e cellulari che regolano la progressione delle metastasi epatiche da tumore del colon retto per mettere a fuoco in modo preciso e mirato i trattamenti di chemioterapia e immunoterapia.

Questa la finalità della ricerca clinica e sperimentale condotta dal gruppo di ricerca della Chirurgia generale e oncologica del Policlinico universitario di Chieti, diretta da Liberato Aceto, pubblicata sulla prestigiosa rivista americana World Journal of Gastroenterology. Il lavoro si intitola “Wingless/It/β-catenin signaling in liver metastasis from colorectal cancer: A focus on biological mechanisms and therapeutic opportunities”.

“La ricerca clinica e sperimentale sulle malattie del fegato continua oggi con lo stesso entusiasmo di Maestri quali Innocenti e Gozzetti - spiega Federico Selvaggi – La comprensione dei meccanismi biologici e cellulari che regolano la metastasi al fegato è la base di partenza per l’aggiornamento clinico nonché per lo sviluppo di più efficaci e personalizzate metodologie diagnostico-terapeutiche. Nel nostro Policlinico applichiamo le attuali linee guida sul trattamento singolo e combinato delle metastasi epatiche colo-rettali secondo la più recente revisione della letteratura scientifica. Oltre alle resezioni chirurgiche, sia con tecnica tradizionale che con approccio mininvasivo, vengono praticate la metodica ablativa come la radiofrequenza o la tecnica con microonde, nonché le procedure di chemioembolizzazione epatica o l’embolizzazione dei vasi portali, associata alla chemioterapia”.

Impegno massimo, dunque, sul fronte oncologico, mettendo insieme tecnica chirurgica, protocolli avanzati e ricerca.

(nella foto Selvaggi a sinistra con Paolo Innocenti)