Intrattenimento e giochi: Frentauto e L’Arcobaleno insieme

Si svolgerà sabato 17 giugno, dalle ore 15.00 a Piazzano di Atessa, l’iniziativa pensata per le famiglie e per la sicurezza in auto dei bambini frutto della partnership tra due importanti realtà commerciali abruzzesi.

Il Gruppo Frentauto opera da anni nel settore automobilistico con sette sedi in Abruzzo, Marche e Molise rappresentando i brand Hyundai e FCA (Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Lancia) negli Showroom di Mozzagrogna, Vasto e Campobasso (dove è concessionaria ufficiale anche di MG Motor), il marchio Skoda nella sede di Pescara, e Peugeot e Peugeot Professional nelle sedi di Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto.

L’Arcobaleno è lo store dedicato alla maternità e all’infanzia più grande del centro Italia, con oltre 3.000 mq di spazi allestiti con un vastissimo assortimento di prodotti per le coppie in attesa e per accompagnare le famiglie nelle fasi di crescita dei loro figli. Spaziando dall’abbigliamento e le calzature 0/16 anni a tutto il necessario per la prima infanzia, dai giocattoli alle camerette componibili, L’Arcobaleno festeggia quest’anno i trentacinque anni di attività al servizio delle famiglie.

Un evento dedicato ai più piccoli con giochi e animazioni, Balloon Art, merenda, pop-corn e zucchero filato ma anche ai genitori con l’esposizione di quattro vetture Frentauto, tra cui la “piccola” di casa Jeep, Nuova Jeep Avenger BEV, 100% elettrica (auto dell’anno 2023), allestite con tutti gli accessori inerenti al mondo dell’infanzia e dimostrazioni sul corretto montaggio di dispositivi per il trasporto dei bambini.

“Un pomeriggio di allegria e divertimento ma anche un’occasione per affrontare un tema importantissimo come la sicurezza dei più piccoli in auto – sottolinea Alberto Rolli, AD di Frentauto – I nostri tecnici saranno a disposizione delle famiglie per fornire informazioni e consigli sulla scelta e sulla corretta installazione dei seggiolini e sull’importanza dei dispositivi antiabbandono che avvertono i genitori della presenza del bambino a bordo”.

“Siamo entusiasti di aver organizzato un evento dedicato alle famiglie in collaborazione con Frentauto – afferma Annalisa Antichi, marketing and comunication manager de L’Arcobaleno – È per noi un modo per offrire un servizio sempre più completo alle mamme e ai papà che ogni giorno ci scelgono, facendo vedere anche la parte pratica dei loro acquisti importanti. Siamo soliti organizzare eventi che coinvolgono i bambini ma siamo sicuri che ci saranno anche tanti papà incuriositi dalle auto in esposizione”.

Appuntamento, dunque, a sabato 17 giugno, dalle ore 15.00 negli spazi de L’Arcobaleno a Piazzano di Atessa.