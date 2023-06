Dal 1° luglio diventano elettronici i buoni spesa destinati ai pazienti celiaci

A partire dal 1° luglio 2023 la Asl Lanciano Vasto Chieti semplifica le procedure per l’acquisizione di alimenti senza glutine: il buono celiachia diventa elettronico.



Grazie a questo nuovo servizio, che prevede la dematerializzazione dei buoni cartacei per la celiachia, tutti i pazienti residenti in provincia di Chieti, affetti da morbo celiaco o dermatite erpetiforme, potranno godere di una nuova e innovativa modalità di gestione del credito mensile per l’acquisto dei prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale del Ministero della salute.



Dal 1° luglio tutti i buoni già rilasciati non saranno più utilizzabili perché saranno sostituiti dal buono di spesa dematerializzato e da quel momento per acquistare i prodotti senza glutine sarà sufficiente avere con sé la propria tessera sanitaria e documento d’identità.



L’avente diritto potrà recarsi in tutte le farmacie della regione Abruzzo nonché nei supermercati della grande distribuzione organizzata, le parafarmacie e tutti esercizi commerciali che aderiscono al progetto, convenzionati con la Asl Lanciano Vasto Chieti.



Per utilizzare il budget mensile cui il paziente ha diritto sarà sufficiente comunicare che si intende utilizzare per il pagamento dei prodotti la tessera sanitaria.



Come già per i buoni cartacei, il credito ha validità di un mese al termine del quale la tessera si ricaricherà automaticamente. Il credito sarà caricato il primo giorno del mese e si azzererà l’ultimo giorno del mese.



Per ulteriori approfondimenti sono disponibili le seguenti FAQ, consultabili anche nella pagina del Servizio farmaceutico territoriale della Asl Lanciano Vasto Chieti.