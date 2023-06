Agrifood sostenibile e internazionalizzazione: nuovi appuntamenti per promuovere il brand Abruzzo

Continua il lavoro dell’Arap per conto della Regione Abruzzo e dell’Assessorato regionale all’Agricoltura finalizzato alla promozione del brand Abruzzo legato all’Agrifood sostenibile e di eccellenza e all’enogastronomia di qualità attraverso missioni di internazionalizzazione del tessuto produttivo abruzzese, una operazione avviata lo scorso anno all’Expo di Dubai e a Bruxelles e poi proseguita con l’Arabia Saudita e il primo appuntamento scandinavo ad Helsinki.

L’Azienda regionale per le attività produttive parteciperà ad un evento a Stoccolma in programma lunedì 12 giugno e al Festival del Cinema italo-spagnolo a Palma di Maiorca dal 14 al 18 giugno, nel corso del quale “momenti cinematografici saranno alternati da eventi culinari che mirano a promuovere i prodotti tipici dei due Paesi”.

Lo rendono noto i vertici dell’Arap, in particolare il presidente, Giuseppe Savini, e il direttore, Antonio Morgante: “La mission Arap nel comparto dell’Agrifood e nell’enogastronomia sostenibili e di eccellenza è stata inaugurata con successo tra il febbraio e l’aprile dello scorso anno all’Expò di Dubai e poi in successivi eventi a Bruxelles, in Arabia Saudita e ad Helsinki. Il grande piano di internazionalizzazione, che ha il placet del presidente della Giunta, Marco Marsilio, e del vice presidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, formalizzato da una apposita legge regionale da poco approvata, ha già portato benefici effetti nel tessuto produttivo del nostro territorio, con decine di contratti commerciali firmati ed altri in corso di definizione. Stiamo continuando con progetti di qualità che metteranno in contatto i nostri brand con importanti e potenti buyers internazionali nelle aree del mondo con le più spiccate potenzialità per i nostri prodotti. Anche in queste prossime tappe presenteremo il brand Abruzzo nel fortunato binomio agrifood e bellezze culturali e turistiche, puntando a rafforzare il sistema locale per un ulteriore salto di qualità e per una maggiore penetrazione in mercati ricchi e in rapida crescita. La Regione e l’Assessorato all’agricoltura, tramite la nostra operatività, sta fornendo e fornirà ancora opportunità serie per la crescita del territorio e delle imprese del settore”.

A Stoccolma Arap parteciperà al progetto “DELICIOUS TASTE OF ABRUZZO!”: tredici aziende abruzzesi avranno la possibilità di far conoscere le eccellenze dell’agrifood abruzzese: vini, oli e altri prodotti avranno una vetrina d’eccezione e di grande riferimento per il mercato dell’area scandinava con iniziative di promozione, tra cui incontri con buyers internazionali.

La missione è stata organizzata con la preziosa collaborazione delle Camere di Commercio italiane all’estero e della Italian Trade Connections. “L’evento in terra svedese è la conseguenza del buon lavoro fatto nella tappa di Helsinki, andata in scena nelle scorse settimane, che ha visto imprese abruzzesi avviare rapporti con importanti buyers”.

Al Festival Internazionale del Cinema italo-spagnolo a Palma Di Maiorca, il cui direttore artistico è l’abruzzese Gabriella Carlucci, è prevista una quattro giorni nella quale saranno presenti moltissimi personaggi dello spettacolo, grandi chef, buyers con eventi che si terranno nelle location più alla moda di Palma. Appuntamenti cinematografici si fonderanno con eventi culinari con l’unico obiettivo di promuovere I prodotti tipici dei due Paesi. Tra le personalità lo chef Alessandro Miceli, che è stato nominato alla fine dello scorso anno ambasciatore della cucina abruzzese nel corso della Fiera del Tartufo che si è svolta a fine dello scorso anno all’Aquila, e lo chef William Zonfa, abruzzese, ambasciatore dello zafferano. In particolare, sono previste due cene di gala, il 16 e 17 giugno, nelle quali i due chef presenteranno i piatti più importanti e caratterizzanti del brand Abruzzo.