Manutenzione sulla rete internet, attività a singhiozzo nei Cup: pagamento ticket posticipato

Da questa mattina sono in corso verifiche tecniche sulla rete internet della Asl Lanciano Vasto Chieti che hanno causato rallentamenti importanti all’attività dei Centri di prenotazione.

Al fine di evitare la formazione di code lunghissime agli sportelli, con conseguenti disagi per i cittadini, il pagamento dei ticket è stato posticipato, così da garantire ugualmente l’erogazione delle prestazioni. L’attività sanitaria, pertanto, resta preservata e assicurata secondo gli appuntamenti già fissati. Per le prestazioni da prenotare, invece, la richiesta degli utenti che si presentano allo sportello viene presa in carico dagli operatori, che provvederanno a comunicare per telefono agli interessati la data della prenotazione.

La Asl si scusa con gli utenti per il disagio arrecato, seppur contenuto, sottolineando che ogni intervento migliorativo eseguito sulla rete è finalizzato a ottimizzare il servizio e mettere in sicurezza attività e dati.

Gli interventi tecnici si protrarranno anche nella giornata di domani.