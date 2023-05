"Fossacesia saluta i ciclisti": buoni riscontri per l'annullo filatelico

Successo per l’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane su richiesta dell’amministrazione comunale di Fossacesia nell’ambito delle iniziative collaterali al cronoprologo del Giro d’Italia.

Centinaia gli appassionati di filatelia ma anche semplici curiosi, tra cui moltissimi bambini, che si sono avvicinati al servizio temporaneo per richiedere il timbro ricordo della giornata, recante la dicitura “Fossacesia saluta i ciclisti” e riproducente in forma stilizzata il ciclista davanti al caratteristico trabocco della costa teatina.

Lo speciale annullo resterà disponibile per i sessanta giorni successivi all’evento presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lanciano (via Guido Rosato) per soddisfare le richieste di bollatura.

Terminato il periodo di utilizzo, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico postale e verrà esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.