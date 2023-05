Fossacesia, due arresti per ripetuti furti nei supermercati

Riceviamo e pubblichiamo

Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica quanto segue.



Nella tarda mattina del 4 maggio 2023, i militari della stazione carabinieri di Fossacesia, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa e, grazie anche ad un’attenta e accurata visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno proceduto all’esecuzione di due misure cautelari degli arresti domiciliari emesse dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano, nei confronti di due giovani, entrambi gravati da precedenti di polizia, di cui uno, residente a Mozzagrogna e l’altro ad Atessa. Dalla ricostruzione dei fatti, i giovani si sono resi responsabili peraver commesso nel comune di Fossacesia, nei mesi di febbraio, marzo e aprile, otto di furti aggravati, in concorso tra loro, all’interno di vari supermercati del luogo, in particolare di generi alimentari, occultandoli nei propri capi di abbigliamento, e per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.



Durante la commissione di questi furti commessi nei vari esercizi commerciali, uno dei soggetti violava, non solo il foglio di via obbligatorio, ma anche il regime della detenzione domiciliare di cui

era sottoposto. Tra l’altro, ad uno dei due uomini, il provvedimento di detta misura cautelare, gli stata notificata presso la casa circondariale di Lanciano poiché detenuto per altre vicende. Nei loro confronti è stato altresì disposto l’applicazione del “braccialetto elettronico”.

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CHIETI

Compagnia di Ortona