Studiare Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo: i vantaggi decisivi

La lunga tradizione e l’attenzione alla più alta qualità dell’offerta didatticarendono la SSML Carlo Boun’eccellenza nel panorama della formazione linguistica in Italia.

Fondato nel 1951, l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, è da più di 70 anni ilpunto di riferimento per la formazione di interpreti, traduttori e mediatori linguistici, grazie a un’offerta formativa unica e altamente professionalizzate, in grado di stare al passo con i tempi e di evolvere in base alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Studiare presso la SSML Carlo Bo apre le porte a un mondo di opportunità professionali. Tutti i vantaggi offerti dall’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo sono presentati nell’infografica “Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo: i vantaggi decisivi”, ma per far conoscere in modo più approfondito la propria offerta didattica, l’Istituto organizza Open Day aperti a tutti gli studenti interessati.

Studiare Scienze della Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Boè una scelta che porta con sé molti vantaggi, grazie ai punti di forza unici che questo Istituto di Alti Studi può offrire, tra i quali troviamo: