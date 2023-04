Alta formazione tecnica: conferme dal Ministero per i corsi della ITS Academy

I corsi erogati dalla Fondazione ITS Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano si confermano corsi di “Eccellenza”. A dirlo il Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il report di monitoraggio annuale, appena pubblicato, effettuato dall’Agenzia nazionale INDIRE che ha assegnato la premialità a tutti e tre i corsi valutati, ad un anno dal termine, e che conferiranno finanziamenti aggiuntivi alla Fondazione.

Si tratta di percorsi biennali in meccatronica terminati nel 2021 e che hanno formato giovani tecnici che per oltre il 95% sono stati occupati nelle aziende manifatturiere e meccatroniche di tutta la regione.

“E’ una grande soddisfazione vedere che tutti i corsi erogati sono risultati nella fascia di “eccellenza” per il Ministero – afferma Paolo Raschiatore Presidente della Fondazione ITS - vuol dire che il mix di formazione in aula e formazione on-the job in azienda funziona e dà i suoi frutti, confermando la capacità di rispondere ad una reale richiesta aziendale e contribuendo a garantire non solo occupazione, ma buoni posti di lavoro per le giovani generazioni”.

"I percorsi valutati sono tre e tutti realizzati in stretta collaborazione con le aziende – aggiunge Antonio Maffei Direttore della Fondazione - uno con il Polo Automotive con indirizzo meccatronico, uno con Sevel, oggi FCA Italy, con indirizzo manutentori ed un altro in collaborazione con ADECCO, socio della Fondazione, che ha visto tutti gli allievi contrattualizzati già nei primi mesi di studio. Un sodalizio, quello con le aziende, che porta ai massimi livelli di qualità dei corsi, anche grazie alla formazione erogata dai loro tecnici, e che va a colmare quella richiesta di competenze che rende i nostri diplomati richiestissimi da tutti i settori produttivi, dall’automotive, all’alimentare, al farmaceutico, industria del legno etc. ovunque si utilizzino sistemi meccatronici e di automazione.

L’Agenzia Indire ogni anno misura la qualità dei corsi ITS attivati da tutte le fondazioni ITS italiane e ancora una volta l’ITS Academy di Lanciano si conferma un’eccellenza nell’alta formazione tecnica, posizionandosi ai vertici nazionali. La valutazione si basa su alcuni indicatori tra i quali la professionalizzazione e la qualità dell’occupazione dei diplomati ITS.

Il livello della nostra formazione è andato sempre crescendo – conclude Maffei – portandoci ad estendere l’area tecnologica all’ICT e alla Cybersecurity e prevedendo, quast’anno, l’attivazione di nuove sedi e nuovi corsi".