In arrivo la 12^ edizione del raduno "Perano in 500"

Arriva la dodicesima edizione del raduno “Perano in 500”, dedicato all’utilitaria prodotta in vari modelli a partire dal 1936 da Fiat, in programma per lunedì 1° maggio 2023.

L’evento, riservato ai modelli Fiat 500 e derivati prodotti dal 1957 al 1975, è organizzato con il patrocinio del Fiat 500 club Italia – coordinamento di Chieti e del comune di Perano e la collaborazione dell’Associazione volontari Perano.

L’autoraduno prenderà il via alle ore 08:30 con il ritrovo per le iscrizioni e la colazione in Piazza Umberto nel borgo autentico di Perano per poi proseguire, alle ore 10:15 con un giro turistico sulla Costa dei Trabocchi che ospiterà la Grande Partenza dell’edizione 106° del Giro d’Italia.

Al termine del percorso è previsto un aperitivo e pranzo presso il ristorante “Il Castello di Perano” in località Piane d’Archi – Quadroni.

Per partecipare al raduno è necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 28 aprile 2023, e pagare al momento dell’iscrizione la quota di 35€ a persona, comprensivo di giro e pranzo, o di 15€ ad equipaggio qualora si volesse aderire solo al giro. Inoltre, esibendo la tessera 2023 del Fiat Club Italia si avrà uno sconto di 5€

Gli organizzatori, visto la lunghezza del percorso previsto per il transito sulla costa, consigliano di arrivare con il rifornimento di carburante già effettuato.