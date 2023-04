"Domenica 9 aprile tutti sintonizzati su Rai 1 in prima serata alle 21:25, per vedere il film "Amici per la pelle", del nostro concittadino e regista Pierluigi Di Lallo".

Così in una nota il Comune di Rocca San Giovanni.



"Esprimiamo a Pierluigi grande soddisfazione per questo prestigioso traguardo raggiunto, che ci rende orgogliosi ed è per lui un'ulteriore tappa di un percorso che ormai lo ha lanciato quale autore di successo.



Il film è tratto da una storia vera".