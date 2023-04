Lanciano, si firma la convenzione per il corso di laurea in diritto dell'Ambiente ed Energia

Giovedì prossimo, 13 aprile, verrà sottoscritta una convenzione tra la Regione Abruzzo, l’Università degli studi di Teramo e il comune di Lanciano in relazione all’attivazione del corso di laurea in diritto dell’Ambiente ed Energia da tenersi proprio nella città Frentana, seguita dal tavolo tematico di confronto sulla sfida ambientale ed energetica delle imprese.

A firmare l’accordo tra i tre importanti enti istituzionali saranno l’assessore regionale all’energia, Nicola Campitelli, sottoscriverà una convenzione con il rettore dell’Università degli studi di Teramo, Dino Mastrocola, e il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini.

Il corso di laurea, la cui attivazione verrà sostenuta dalla Regione Abruzzo per due anni con un investimento di 1,5 milioni di euro, partirà dall’anno accademico 2023-2024 e verrà ospitato all’interno del polo universitario frentano.

L’evento, in programma giovedì, prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco Paolini e dello stesso assessore regionale Campitelli, dell'assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale, e del Rettore Mastrocola.

A seguire avrà luogo la tavola di confronto sul tema "Ambiente ed energia: una sfida per le imprese ed il territorio". La questione ambientale e, soprattutto, energetica rappresenta sicuramente una sfida per tutte imprese della nostra provincia, che nell'ultimo periodo hanno sofferto non poco l'aumento del costo dell'energia e la converzione ecologica, e per le istituzioni nazionali e regionali che devono essere di supporto al cambiamento in vista degli obiettivi presi all'interno dell'Unione Europea.

Parteciperanno al confronto anche il direttore del Dipartimento Ambiente della Regione, Pierpaolo Pescara, il direttore generale di Arap Abruzzo, Antonio Morgante, ed il professor Enzo Di Salvatore, docente di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Teramo.