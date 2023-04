ALI – Autonomie Locali Italiane, ecco la presenza abruzzese

Il XIX Congresso nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, appena concluso a Pisa, ha confermato, in modo unanime, il Presidente Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, e il Direttore Valerio Lucciarini De Vincenzi. Una due giorni densa, su temi che sono al centro della discussione pubblica, di interesse per il Paese e in particolare degli enti locali: il PNRR, l’Autonomia differenziata, la riforma del TUEL, le importanti questioni legate alla gestione dei flussi migratori e all’accoglienza sui territori, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità.

Proprio sull’autonomia differenziata sono emerse le maggiori preoccupazioni da parte degli Amministratori Locali, ben consapevoli che questo non è il momento di differenziare, ma quello di ricucire il nostro Paese e, non a caso proprio il tema 'Ricucire l'Italia' ha dato il titolo al congresso di ALI.

“Temi fondamentali anche per la nostra regione, presente a Pisa con un’importante delegazione di amministratori Locali che hanno animato i momenti di dibattito, segno evidente del lavoro di riorganizzazione dell’Associazione Abruzzese delle Autonomie Locali”, sottolinea, in una nota, il presidente di ALI Abruzzo, Giacomo Carnicelli.

Protagonismo, peraltro, premiato dall’elezione di una nutrita rappresentanza nel consiglio nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane; entrano, infatti, all’interno dell’organo nazionale, il Presidente di ALI Abruzzo, Giacomo Carnicelli, il Direttore regionale, Alessandro Paglia, il Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, il Presidente del Consiglio Comunale di Teramo, Alberto Melarangelo e il Sindaco di Tollo, Angelo Radica.

Un’occasione importante per l’Abruzzo, che vede crescere le possibilità di interlocuzione degli Amministratori Locali, impegnati a gestire una fase storica nella quale è fondamentale dimostrare la capacità di fare squadra.