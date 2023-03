Primo volo diretto Lussemburgo-Abruzzo, accoglienza con le bontà del territorio

L'ATS Geie Costa dei Trabocchi, il Consorzio Italo Lussemburghese per l’accelerazione dell’incoming turistico dal Nord Europa sul territorio abruzzese, dopo aver promosso e favorito con la sua delegazione in Lussemburgo il volo diretto per l'Aeroporto d'Abruzzo con la sua costola operativa Trabocchi Lodging srl ha in progetto la cooperazione turistica e agroalimentare autoctona con il Gran Ducato e, attraverso la sua Hub di aerei cargo, diffondere le produzioni abruzzesi in tutto il Nord Europa.

In occasione del primo volo della Compagnia Luxair in arrivo lunedì 27 marzo alle ore 14,15 all’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, la delegazione lussemburghese e tutti i passeggeri in arrivo e in partenza riceveranno in omaggio una selezione di prodotti del territorio e dell’artigianato alimentare abruzzese.

L’importanza di tale collegamento aereo è sottolineata proprio dalla qualità istituzionale della delegazione che arriva in Abruzzo, a Pescara, con l'ambasciatore del Lussemburgo da Roma, l’Ambasciatore Italiano da Lussemburgo, il CEO della Luxair con il vice presidente e la delegata della capofila a Lussemburgo del Consorzio Italo Lussemburghese, ONENESS IDEA SRL, Avv. Annamaria Ranieri originaria di Chieti.

La delegazione abruzzese, oltre che dal presidente della Saga Vittorio Catone, è composta dal vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, e dal dott. Gennaro Baccile, padre genetico del progetto di incoming turistico con il logo Trabocchi.com che con l’Avv. Ranieri hanno avviato i primi contatti tra l’Aeroporto di Pescara e la Luxair per la connessione diretta.

L'ATS Geie Costa dei Trabocchi, con la sua prima costola operativa Trabocchi Lodging,, per ora ha selezionato due vini (uno bianco ed uno rosso) offerti da una Cantina Sociale Abruzzese, la Cantina Sociale di Canosa Sannita, un olio delle colline pescaresi offerto dalla Tenuta Parete di Abbateggio, un assaggio di ventricina offerto dall’Accademia della Ventricina del Vastese, una gustosissima selezione di dolci e pasticceria tipica abruzzese curata dalla Pasticceria di San Vito Chietino Rossana Iezzi e “pallotte cacio e uova” offerte dalla Trattoria di San Vito Chietino “La Casereccia” di Adriano Radica.

A tutti i passeggeri ed a tutti i componenti delle delegazioni, oltre che al territorio abruzzese e lussemburghese l’Eìdditore di Abruzzo Magazine, Donato Parete, ha varato il primo numero omaggio di Luxabruzzo Magazine il cui obiettivo è di far conoscere bene l’Abruzzo in Lussemburgo.

"Il collegamento diretto Lussemburgo-Abruzzo - riferisce il ìdott. Gennaro Baccile - presidente onorario e padre genetico del progetto, non è finalizzato al solo incoming turistico ed alla facilitazione nella mobilità degli abruzzesi, tantissimi, che risiedono in Lussemburgo, ma mira alla connessione ed attivazione dell’interscambio economico delle produzioni agricole autoctone e artigianali della migliore qualità abruzzese che tanto mercato può trovare nel Nord Europa, assai sensibili alla genuinità e biodinamicità degli alimenti mediterranei.

Per facilitare sia la selezione sia la logistica dell’interscambio, continua Baccile - ci siamo affidati al presidente dell’Accademia della Ventricina, Luigi Di Lello, che in tema di micro produzioni agri autoctone è un’autorità indiscussa. Anche oltre Italia".

Il Box con presidio di esperto in incoming turistico affittato dalla Trabocchi Lodging, dentro l’Aeroporto di Pescara, costituisce vero punto di approdo per l’assistenza e l’informazione ai passeggeri in partenza e soprattutto in arrivo per accompagnarli nelle destinazioni scelte e illustrare le bellezze territoriali e genuinità del cibo e della ristorazione abruzzese. Un punto di incontro sostenuto da risorse private per compiti di interesse pubblico. Questa la vera forza e caparbietà degli abruzzesi che guardano il territorio con gli occhi da europei.

Prossimo appuntamento al padiglione 4 della Fiera di Lanciano domenica 16 aprile 2023, alle 15, per la Conferenza Generale di Programma per l’incoming turistico, tra tutti gli operatori agrituristici, artigianali e sindaci abruzzesi n occasione della Fiera dell’Agricoltura 2023.