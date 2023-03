Lanciano, scuole chiuse per l’interruzione della fornitura idrica

Intervento di riparazione alla condotta idrica in via Silone. È la motivazione che ha portato la Sasi a comunicare l’interruzione dell’erogazione idrica in diversi quartieri di Lanciano nella giornata di domani. Le zone interessate sono Quartiere Santa Rita, Rione Gaeta e parte di Via per Treglio.

La fornitura idrica sarà interrotta alle 8 e 30 del mattino e si protrarrà fino alla conclusione dei lavori prevista per il tardo pomeriggio.

L’assenza dell’acqua e tenendo conto di possibili “criticità igienico-sanitarie” ha portato il sindaco di Lanciano Filippo Paolini a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle zone interessate. Cancelli chiusi quindi domattina per la Scuola dell’Infanzia Gentile di Villa Gaeta, la Scuola dell’Infanzia D’Amico in via Villante, la Scuola dell’Infanzia di Villa Martelli in via Baccalà, la Scuola Primaria Bellisario in via Marfisi, la Scuola Media D’Annunzio in via Masciangelo e l’Asilo Nido L’Arcobaleno di via Villante.