Assistere in casa: un servizio dedicato alla persona e alla famiglia

Il sindaco Fabio Caravaggio ha presentato questa mattina presso la sala Convegni Arturo Colizzi di Rocca San Giovanni il progetto “Assistere in casa”. Hanno partecipato all’incontro la referente dell’area sanitaria Assistere in casa Francesca Pantaleo, la psicologa-psicoterapeuta Francesca Lanci e le referenti dell’area sociale Assistere in casa Roberta De Liberato e Angelica Calderola.

Il progetto non ha solo obiettivo di fornire servizi sanitari tramite medici specialisti, infermieri a domicilio e servizio ambulanza, ma anche assistenza tramite Consulenza e supporto psicologico. Un programma che non è solo indirizzato all’individuo, ma anche alla comunità promuovendo un servizio di assistenzialismo sociale volto che non deve essere limitato agli anziani e le famiglie, ma anche ai giovani.

L’evento si è concluso con un rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale.