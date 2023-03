Carmine Fioriti nominato portavoce di Fratelli d’Italia a Atessa

Arrivano notizie nuove sul fronte della politica Locale in Atessa quindi in Val di Sangro. Carmine Fioriti, giornalista e esponente politico locale di lungo corso, è stato nominato alla guida del circolo atessano di Fratelli d’Italia, subentrando all’uscente Maurizio Falcone.

La nomina a portavoce cittadino è arrivata nel corso di una riunione tenutasi negli scorsi giorni a cui ha partecipato anche il portavoce provinciale di fratelli d’Italia, Antonio Tavani, che ha invitato Fioriti a svolgere l’incarico dirigendo i suoi sforzi per cercare di avvicinare ancora nuove figure al gruppo dirigente cittadino.

Obiettivo volto a consentire, nel breve e medio termine, la possibilità di un confronto cittadino sulle tematiche d’interesse locale e sulla situazione economica e socio-sanitaria dell’area sangrina. Argomenti su cui si innescano le sfide future del partito, guidato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, a livello locale, regionale e nazionale.

Ora Carmine fioriti, che nell’ultima volta è stato eletto in consiglio comunale nel 2017, avrà il compito di guidare il partito assieme al nuovo direttivo. la cui nomina è arrivata dopo le scelte collegiali di tutti gli iscritti al partito nello scorso ottobre.

“Ho chiesto a Carmine – conclude Tavani - di fare da traghettatore per superare l’immane disastro che abbiamo contribuito tutti, chi più chi meno, a realizzare con la mancata presentazione di una lista elettorale comunale; evento giammai ripetibile e giammai ipotizzabile nel prossimo futuro”

Fanno parte del direttivo un’imprenditrice, una sindacalista, un’insegnante e due lavoratori di aziende situate nella valle. Questa composizione, secondo la direzione provinciale, dovrebbe scongiurare qualsiasi “défaillance futura“ e dimostrare la concreta volontà di rinnovamento nella politica atessana.

“Nel ringraziare di cuore il portavoce provinciale per la fiducia accordatami, - afferma il neo portavoce cittadino Fioriti - desidero innanzitutto dare atto a Maurizio Falcone dell’opera svolta, quale responsabile cittadino di FDI, durante questi difficili anni, nel corso dei quali ha saputo rappresentare l’essenza e la sostanza dell’essere patrioti, anche a costo della sua reputazione sol perché ha mantenuto sempre fede alle parole date; cosa che in politica è qualità rara, tanto da venire a volte dileggiata ed offesa.”

“Fratelli d’Italia - conclude Fioriti - resta fuori oggi dal consiglio comunale ma non farà mai mancare la sua voce con tutti i mezzi a disposizione, anche per essere da pungolo all’attuale amministrazione che, in mancanza di opposizione, pare essersi assopita, eccetto per la vitalità nell’organizzazione di feste cittadine.”