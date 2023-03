Riparazione urgente della condotta principale, senz'acqua 39 comuni del territorio

Si comunica che per consentire la riparazione della condotta principale dell’Acquedotto Verde in località Macchie del Comune di Fara San Martino viene sospesa la normale fornitura fino al ripristino previsto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 9 marzo.

Al fine di garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, VV.FF, ecc.) si comunica la posizione di n. 2 punto di prelievo, e nello specifico:

1) San Salvo Via Vasco de Gama (Sig. Menna 338 6577542 no per informazioni);

2) Lanciano località Marcianese presso il Serbatoio denominato Passaggio a Livello, per mezzi muniti di motopompe (Sig. Castellaneta 334 6475538 no per informazioni).