Lanciano, al polo museale l’evento socio-culturale “Ritratto di donna”

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì prossimo 8 marzo, in occasione della ricorrenza della "Festa della Donna", il CAL-Comitato Artistico Lancianese organizza nei locali del Polo Museale Santo Spirito di Lanciano l'evento socio-culturale “Ritratto di Donna” che vede l'alto patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano e la collaborazione delle Associazioni "Dafne Onlus" e "I Cinque Sensi". L'evento inizierà alle ore 17:00 con la proiezione del video-documentario "Somayyeh" del regista Alessandro Di Gregorio, Premio Davide di Donatello 2019 per "Frontiera". Sarà questa l'occasione per ascoltare anche la testimonianza diretta della protagonista del cortometraggio Somayyeh Mahmoudi, giovane donna e professionista afgana costretta a fuggire dal proprio paese dove era particolarmente impegnata nel sociale nonché responsabile dell'empowerment dei diritti delle donne.

Ne seguirà un dibattito unito a riflessioni sulla questione femminile nel mondo ed in Italia.

L'evento si concluderà con l'inaugurazione, presso la sala espositiva del Polo Museale, della Mostra d'Arte Contemporanea "Ritratto di Donna". Espongono: Alessandra D'Ortona, Silvia Lisotti, Marisa Orsatti, Giorgia Tiberio e Carla Trivellone.

Le sei artiste manifestano attraverso l'arte il valore dell'unicità come principio fondamentale della libertà di espressione, senza distinzioni alcune, confermando la diversità come un valore aggiunto che unisce e non divide.

Interverranno la dott.ssa Felicia Zulli, vice-presidente dell'Associazione "Dafne" e la presidente dell'Associazione "I Cinque Sensi" Antonella Scampoli.

Curatrice dell'evento la dott.ssa Marisa Orsatti.

La Mostra d'Arte Contemporanea resterà aperta al pubblico dall'8 al 12 marzo, negli orari previsti di apertura del Museo.