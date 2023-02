Incidente in moto, muore in ospedale 49enne di Lanciano coinvolto

Non ce l'ha fatta Angelo Crognale, il 49enne originario di Lanciano coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 23 febbraio scorso sulla Statale 84 Frentana all’altezza del bivio per Torre Marino a Lanciano.

Crognale si è spento all'Ospedale di Chieti dove era stato ricoverato d'urgenza a seguito delle gravi ferite e lesioni riportate.

L'uomo era a bordo di una MBK 125 che si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic.

Crognale si era trasferito a Bologna, ma tornava spesso a Lanciano dalla famiglia.