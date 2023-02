Primarie PD, Pescara e Chieti in controtendenza: prevale Bonaccini

«C’è un testa a testa» e «lo scrutinio durerà tutta la notte». Ore 22 di ieri sera, appena chiuse le urne delle primarie del PD ai gazebo, e queste erano tra le frasi più diffuse. Erano appena uscite le proiezioni di YouTrend su una possibile affermazione di Elly Schlein e la prudenza predominava nella sede nazionale e tra i massimi dirigenti del Partito Democratico. Una prudenza che, col passare dei minuti, ha ceduto all’avanzare dei numeri. In meno di un’ora l’affermazione della deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna è diventata chiara ed incontrovertibile.

I risultati definitivi, con i numeri definitivi, sono arrivati nel cuore della notte. Ma quando mancavano ancora poco meno di 60 minuti alla fine della giornata Elly Schlein era già la nuova segretaria del Partito Democratico. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, compare davanti i microfoni della stampa nazionale e si congratula con la nuova segretaria aggiungendo che ringrazia tutti (anche gli altri competitor alle primarie) e che si metterà a disposizione del partito.

Stefano Bonaccini aveva prevalso nel voto dei circoli ed alla vigilia delle primarie pubbliche era il netto favorito. Ieri almeno un milione e trecentomila persone si sono recati nei gazebo e negli altri luoghi in cui tutti, anche i non iscritti, potevano votare. Ed è avvenuto il ribaltone con l’affermazione di Elly Schlein. Alle 23.16 con la quasi totalità degli scrutini completati Schlein aveva conquistato il 53.8% dei voti.

Il dato nazionale viene confermato dalla prevalenza dei voti per Elly Schlein in Abruzzo a livello regionale, trainata soprattutto dalle province di L’Aquila e Teramo. In controtendenza, invece, le province di Pescara e di Chieti in cui prevale il presidente dell’Emilia Romagna. 53% dei voti in provincia di Pescara per Bonaccini, 57% in provincia di Chieti. Un dato su cui decisive sono risultate Vasto e San Salvo in cui è stata netta la vittoria di Bonaccini mentre la neosegretaria nazionale del PD Schlein ha ottenuto maggiori consensi a Chieti e Lanciano. A Vasto 555 voti per Bonaccini e 364 per Schlein, a San Salvo 347 per Bonaccini e 55 Schlein, nel capoluogo 341 voti per Schlein e 263 per Bonaccini e a Lanciano 346 voti per Schlein e 272 per Bonaccini.