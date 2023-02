Igiene dentale e divertimento: offri entrambi al tuo cane con un dental stick

Sono molti i padroni che si preoccupano per la salute dentale del proprio animale a quattro zampe. Come accade per noi umani, infatti, sono numerose le minacce al benessere dentale del cane e il tartaro è la più temibile.

I più attenti, seguono pedestremente i consigli di igiene orale, che includono anche lo spazzolamento regolare dei denti del proprio animale, ma questa pratica, pur molto efficace, può rivelarsi davvero complicata da portare avanti. Avete mai provato ad obbligare il vostro cane a sottoporsi a qualcosa che non gli va di fare? Fatta eccezione per quei cani dal carattere davvero mansueto e remissivo, il rito dello spazzolamento si rivelerà una fonte di stress per cane e padrone che, alla lunga, può anche costituire una minaccia al loro rapporto.

Detto ciò, comunque, i denti del proprio cane vanno protetti per non avere conseguenze negative sulla sua salute e i dental sticks per cani rappresentano una soluzione efficace e pratica da usare. Essi, infatti, assicurano la pulizia dei denti in modo facile e mentre il cane pratica una delle sue attività preferite: masticare e rosicchiare. L'attività masticatoria, infatti, è una vera e propria necessità per il cane, sia cucciolo che adulto, che, in questo modo, scarica le tensioni e l'energia in eccesso, appagando un bisogno psico emotivo. È proprio mentre il cane si intrattiene amabilmente che il dental stick assolve anche al compito di mantenere l'igiene orale del cane, insomma, è davvero il caso di scomodare il famoso detto "Due piccioni con una fava"!

Naturalmente, i dental stick vanno scelti tra quelli studiati da veterinari e realizzati secondo ricette e studi approfonditi che partano dai bisogni psicofisici del cane. Tra i migliori dental stick sono quelli di Amusi, il brand italiano che si sta affermando nel settore del pet food di alta qualità proprio grazie all'impiego di ingredienti naturali per realizzare prodotti verificati da veterinari nutrizionisti. Grazie alla speciale forma dentellata, gli stick di Amusi riescono a pulire a fondo i denti del cane, tenendo alla larga il tartaro, mentre lui si diverte a rosicchiarli a lungo. A base di fibra vegetale e ingredienti altamente digeribili e vegetali, i dental stick di Amusi proteggono il benessere intestinale e si rendono adatti anche ad animali allergici o con problemi renali. Una ricetta semplice la loro, che non comprende conservanti e coloranti artificiali, OGM, proteine animali né fibre di nylon e plastica, per offrire solo il meglio agli amici più fedeli che abbiamo.