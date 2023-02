Statale 16 torni strada panoramica in occasione del Giro dâ€™Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio ha incontrato l'arch. Enzo Di Vittorio, responsabile dell'Anas, per concordare con l'azienda che si occupa delle strade statali lo sfalcio della vegetazione spontanea sulle banchine della Statale Adriatica 16, in vista della Grande Partenza del Giro d'Italia del prossimo 6 maggio. L' iniziativa di Di Giuseppantonio è concertata con i sindaci di San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, e Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio.

"La SS16, in molti punti del suo percorso,lungo i nostri tre comuni, diventerà un punto privilegiato per gli appassionati di ciclismo, che potranno seguire i ciclisti attraversare la Via Verde della Costa dei Trabocchi – sottolineano i sindaci Di Giuseppantonio, Bozzelli e Caravaggio - La pulizia e la potatura del verde spontaneo offrirà un'immagine più ordinata e di cura dell'abbondante vegetazione presente, che ostacola la visuale del mare lungo la statale. Chiaro che il compito non riguarda solo l'Anas, che si atterrà allo sfalcio delle aree di sua competenza e collaborerà come sempre con gli altri Enti. Va sicuramente organizzata un'operazione che veda coinvolta la Provincia di Chieti e i comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Vito, per quanto di loro spettanza, che procederanno alla pulizia di strade, scarpate, nonché aiuole spartitraffico. Ringrazio l'Anas per la grande disponibilità. La crono che darà il via alla 106^ edizione della Corsa Rosa, sarà ripresa dai media nazionali e internazionali e trasmessa in tutto il mondo". Far tornare la statale Adriatica una strada lungo la quale è possibile vedere la costa, darà un contributo al miglioramento del decoro turistico. Si può vedere dalla Statale 16 la suggestiva Costa dei Trabocchi, con il suo mare, e la Via Verde.