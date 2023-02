Pino Taraborrelli, il parrucchiere delle star, protagonista della nuova stagione di Cenerentola24

L’Hair-stylist di fama internazionale, Pino Taraborelli, sarà il protagonista della seconda stagione del programma “Cenerentola 24” mandato in onda sul canale 31 di Realtime.

Il parrucchiere, originario di Casoli e cofondatore della catena Hair factory Parucchieri, si metterà all’opera per cambiare il look a cenerentole e cenerentoli selezionati dalla produzione del famoso programma condotto dal make-up artist Ciro Florio.

Pino Taraborrelli, che vanta una lunga formazione nella Toni & Guy Academy di Londra e Longueras Academy di Barcellona, è stato ispirato e sostenuto nella propria carriera da "Anthony Mascolo", capo fondatore e direttore artistico mondiale della TIGI.

La filosofia dell’hairstylist casolano si basa sul desiderio di oltrepassare i limiti della tecnica per accrescere le proprie capacità ed ispirare i parrucchieri. Il suo stile è in gran parte "british" sia nel lavoro che nel "life style".

Inoltre, Pino è stato fino a poco tempo fa parte integrante del team creativo della Inco Cosmetici (nota azienda cosmetica italiana) e di Gammapiù (azienda italiana produttrice di attrezzature come piastre e phon).

Infine, non possiamo non citare le tante partecipazioni in qualità di parrucchieri di Pino e della sua compagna e socia, Anna Gentile, alla kermesse canora più famosa d’Italia, anche nell’ultima edizione appena conclusa, il Festival di Sanremo.

Le registrazioni della trasmissione sono previste per i primi giorni di Marzo con la messa in onda sul canale 31 del digitale terreste, Real Time, attese nel messe di giugno. Le puntate di Cenerentola24 saranno trasmesse di sabato pomeriggio alle ore 15:30.