Insegnante in pensione perde la vita: l'incidente mortale a Lanciano

Un'insegnante in pensione, Maria Concetta D'Ovidio, 79 anni di Lanciano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada Villa Andreoli di Lanciano.

La donna si trovava a bordo di una Fiat ‘Panda’ condotta dal marito 78enne, rimasto ferito.

La vettura si è schiantata contro un’altra auto, una Dacia Duster.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Vani i soccorsi per la 79enne. Trasporato al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano il conducente dell’altro mezzo, un 28enne di Castel Frentano.

La prof.ssa D'Ovidio era molto conosciuta, in città e nel territorio. Ha insegnato matematica in diverse scuole, con l'ultima esperienza nella Media ‘Umberto I’ della sua città. Era molto attiva nel campo del volontariato.