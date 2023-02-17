SuperEnalotto: in Abruzzo centrato il "6". Vinti 8 milioni di euro

Quella di ieri sera Ã¨ stata una serata fortunatissima per i giocatori del SuperEnalotto, specialmente per i 90 vincitori del "6" dei record.
Il premio dal 371.133.424,51 euro Ã¨ stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro.
Vincita avvenuta non solo in tutta Italia ma anche nella nostra Regione, precisamente a Penne e Pescara. Nel primo la vincita Ã¨ accaduta presso il Bar Belvedere di Piazza Luca mentre la seconda, nel capoluogo adriatico, presso Bar Natale di Via del Circuito.
Ecco il dettaglio delle vincite
Numero quote Ricevitoria Indirizzo
6 BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197 199 ATRIPALDA (AV)
5 BAR ALLA TERRAZZA VIA PORDENONE 45 CODROIPO (UD)
5 DOLCE FORNO VIA MAININI SNC MONTECASSIANO (MC)
3 EDICOLA PIAZZA CAVOUR ANGOLO VIA DEI MILLE SNC LA SPEZIA (SP)
3 BAR BEVUTO DI CATALANO CARMELINO VIA BEVUTO 16 TERMINI IMERESE (PA)
3 TABACCHI NUVOLI PIAZZA KENNEDY 14 18 PALESTRINA (RM)
2 FUMI E PROFUMI VIALE FRIULI 5 CORMONS (GO)
2 TABACCHI BENEDETTO VIA COLOMBO 201 CROTONE (KR)
2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT'ANTIMO (NA)
2 BAR PASTICCERIA DOLCI SFOGLIE VIA DEI PINI 56 CASAL VELINO (SA)
2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)
1 TABACCHERIA ARCOBALENO VIA DEL LAGACCIO 66 GENOVA (GE)
1 TABACCHI STADIO VIA NOVARA 123 MILANO (MI)
1 SISAL ENTERTAINMENT SPA VIA U. BASSI 6 MILANO (MI)
1 CAFE' CENTRAL STATALE 31 ALESSANDRIA 165 CASALE MONFERRATO (AL)
1 EDICOLA CARTOLERIA VIA TORINO 38 CAREMA (TO)
1 TABACCHERIA LANTERI CLAUDIO PIAZZA MATTIROLO 15 C TORINO (TO)
1 BAR H VIA SOSPELLO 146 TORINO (TO)
1 TABACCHERIA FRANCESCA VIA CIMABUE 2 B PIOLTELLO (MI)
1 TABACCHERIA DEL DOMM VIA DOGANA 1 MILANO (MI)
1 EDICOLA TABACCHI VIA ALCIDE DE GASPERI 22 A ROVETTA (BG)
1 BAR EDICOLA STAZIONE LARGO MATTEOTTI 2 3 TOSCOLANO-MADERNO (BS)
1 BAR TABACCHI CA' ROSSA VIA 5 GIORNATE 1716 CARONNO PERTUSELLA (VA)
1 TABACCHERIA VIA ROMA 47 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
1 CASONATO DIEGO VIA DEI MILLE 318 A ROVIGO (RO)
1 ALBA CHIARA VIA ORIANI 8 A TRIESTE (TS)
1 TABACCHERIA CORBO BRESSANI MARA PIAZZA ALDO MORO 5 ATTIMIS (UD)
1 EDICOLA GIACOMI VIA DIAZ 63 BOLZANO (BZ)
1 FABLE S.R.L. VIA DEMETRIO TRIPEPI 124 REGGIO DI CALABRIA (RC)
1 TABACCHI N 16 VIA PO' 31 D CATTOLICA (RN)
1 TABACCHERIA GUALANDI MARCELLO VIA GORDINI 24 2 VALSAMOGGIA (BO)
1 BERNARDI SARA VIA MONARI 14 VERGATO (BO)
1 TABACCHERIA MAGNANINI VIA GIOVANNI XXIII 105 CARPI (MO)
1 INTERNO 44 VIA ANITA GARIBALDI 44 GROSSETO (GR)
1 TABACCHERIA MERZI VIA MATTEOTTI 60 FABBRICO (RE)
1 EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI SNC SNC BORGO SAN LORENZO (FI)
1 BAR PLINIO VIA ARETINA 135 137 PONTASSIEVE (FI)
1 TABACCHI BOVALINO MICHELE VIA GIOVANNI ALESSIO 1 CITTANOVA (RC)
1 GRAN CAFF MARIANIELLO PIAZZA COTA 38 PIANO DI SORRENTO (NA)
1 DAGEST SRLS STATALE S.S. 7 KM. 632 176 SN MASSAFRA (TA)
1 BAR TABACCHI MICUNCO VIA BRIGATA BARI 11 E BARI (BA)
1 RICEVITORIA VIA DANTE 198 BARI (BA)
1 BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)
1 TABACCHERIA IMPAGNATIELLO VIA FRANCESCO CRISPI 26 FOGGIA (FG)
1 RIVENDITA TABACCHI GALIERI VIA TARANTO â€“ LECCE 39 FRAGAGNANO (TA)
1 BAR MEDITERRANEO VIA EUROPA 201 203 205 TARANTO (TA)
1 CAFFE' MERAVIGLIAO STATALE 106 BIVIO MARINA DI STRONGOLI SNC STRONGOLI (KR)
1 TABACCHI DURANTE VIALE DEI MILLE 166 LAMEZIA TERME (CZ)
1 BAR DE CHIARA VIA KENNEDY 140 RENDE (CS)
1 TABACCHI BATTAGLIA CORSO VITTORIO VENETO 86 RAGUSA (RG)
1 SISAL MATCH POINT VIA TOMMASO CAMPANELLA 204 CATANZARO (CZ)
1 KROTON BAR VIA V. VENETO 104 CROTONE (KR)
1 BAR MARACANA' VIALE S. MARTINO IS.12 403/07 MESSINA (ME)
1 TABACCHI VIA GAETANO LA LOGGIA 186 A PALERMO (PA)
1 TABACCHI RANDAZZO VIA FALCONE E BORSELLINO 39 MARINEO (PA)
1 TABACCHI VIALE E BERLINGUER 1 SOMMATINO (CL)
1 TABACCHI CORSO VITTORIO EMANUELE 256 VILLABATE (PA)
1 PITTI BAR RICEVITORIA VIA ERASMO GATTAMELATA 87 89 ROMA (RM)
1 TABACCHI GIOCHI E SERVIZI VIA II GIUGNO 7 CIAMPINO (RM)
1 TABACCHERIA DE SANTIS VIA ROMA 80 PIGNATARO INTERAMNA (FR)
1 GOLD CAFFE' VIA ROMANA 71 CITTA' DI CASTELLO (PG)
1 BAR ROSENGARTEN VIALE DELLO SPORT 8 FIUGGI (FR)
1 BANCO LOTTO VIA ELPIDIENSE SUD 40 MONTEGRANARO (FM)
1 BAR NATALE VIA DEL CIRCUITO 161 PESCARA (PE)
1 BAR BELVEDERE PIAZZA LUCA DA PENNE 27 28 PENNE (PE)
1 CARTOLERIA ARENA GIOCHI E SERVIZI VIA DOMENICO FONTANA 183 NAPOLI (NA)