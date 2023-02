Visitare Lanciano: i 3 luoghi che preferiamo della cittÃ  abruzzese

L'Abruzzo è il polmone verde d’Europa grazie alla sua biodiversità e maestose zone verdi, ma questa regione non è solo natura ma anche borghi e cittadine da scoprire. É il caso di Lanciano, cittadina di 33 mila abitanti situata a pochi passi dal massiccio della Maiella in provincia di Chieti. Questo piccolo centro urbano abruzzese ha origini antichissime e mitiche, tant’è che molti credono sia stata fondata nel 1179 a.C. da Solima, un cittadino troiano in fuga che giunse in Italia con il leggendario Enea.

Lanciano è stata da sempre un centro importante nelle varie epoche storiche. Infatti qui è possibile ammirare testimonianze, quali chiese, palazzi nobiliari e costruzioni militari. É, tra l’altro, anche meta di turismo religioso essendo avvenuto in città, nella prima metà dell’VIII secolo, il primo miracolo eucaristico.

La storia della città

Come già accennato prima la storia della città si perde nel mito, fatto stà che gli studiosi hanno rinvenuto prove che attestino come a Lanciano, anticamente chiamata Anxanum, ci fossero già vita. I cittadini di Anxanum appartenevano a una popolazione sannitica, ovvero i frentani, che nel 338. a.C furono sconfitti e conquistati dai romani.

Sotto l'egida di Roma Anxanum iniziò a prosperare grazie al commercio, per poi decadere, con la caduta dell’impero romano, e scomparire a causa dei saccheggi dei goti e dall’invasione dei longobardi nel 571 d.C.

Prima sotto i bizantini, poi sotto il Regno di Napoli la città di Lanciano torna a essere un centro di vita, e lo sarà dal Medioevo fino ai giorni nostri. Con una menzione d’onore durante la seconda guerra mondiale, facendo parte della resistenza e della lotta al fascismo.

I 3 luoghi che preferiamo in assoluto

Lancianovecchia

Il quartiere di Lancianovecchia è, secondo noi, tappa d’obbligo per chi visita la città. Prima di tutto per il suo carattere autentico e folkloristico, infatti durante la rievocazione storica medievale i 4 rioni del quartiere si sfidano in giochi medievali. Tra l'altro è anche il cuore storico essendo costruito sulle antiche rovine di Anxanum. Passeggiando per le strade è possibile ammirare la stragrande parte di testimonianze della storia cittadina.

Chiesa di Santa Maria Maggiore

Questa chiesa non è solo la più importante di Lanciano ma soprattutto d’Abruzzo, nonché monumento nazionale dal 1902. Le fondamenta risalgono al XII secolo, anche se la leggenda vorrebbe molto di più, e da quel momento è stata pian piano costruita fino ad arrivare al suo attuale aspetto nella seconda metà del 1500.

Cinta muraria e Torri Montanare

Essendo una città dal forte carattere medievale non può essere sprovvista di una cinta murarie. Infatti Lanciato e circondata da antiche mura che terminano, nella parte meridionale, con due torri di avvistamento di epoca aragonese.

Per gli amanti del Medioevo

Come abbiamo già sottolineato, Lanciano è una città da visitare per tutti gli amanti della storia del nostro paese. Dai quartieri, alle costruzioni, dalle chiese, alla più antica rievocazione storica d’Abruzzo, questa città è pronta ad accoglierti.