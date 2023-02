Con Rosa Chemical e i Depeche Mode, tutti i look di Silvio Luciani a Sanremo 2023

Ha curato le acconciature di Rosa Chemical, personaggio rivelazione del Festival di Sanremo e non poteva esserci soddisfazione più grande, insieme a tutte le altre riservategli dalla sua ormai sesta partecipazione al Festival della canzone italiana.

L’hair stylist lancianese Silvio Luciani è ormai di casa al Festival di Sanremo grazie allo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno partner Diffitalia Group, ma ogni anno il suo ruolo è sempre più da protagonista.

Ed è culminato nella serata finale del Festival, dove con il make-up artist Paolo Demaria ha truccato e pettinato i super ospiti “Depeche Mode”, che hanno regalato al pubblico dell’Ariston e a quello da casa una performance straordinaria.

Silvio Luciani ha curato per tutta la settimana le acconciature del cantante Rosa Chemical, protagonista rivelazione di Sanremo 2023, con uno stile eclettico e originale rispetto al quale ha potuto sfogare tutta la sua fantasia e creatività.

E non finisce qui per l’instancabile e istrionico hair stylist, che come lo scorso anno ha anche partecipato come ospite della trasmissione televisiva di Rai 2 “I Lunatici Radio2”.

“Ogni volta che parto per Sanremo – commenta Silvio Luciani di ritorno a Lanciano – non so mai esattamente cosa mi aspetta ma devo dire che quest’anno è andato davvero oltre ogni più rosea aspettativa e sono sempre più entusiasta di essere nella città dei fiori con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno, partner Diffitalia Group, che ringrazio di cuore per le opportunità che mi dà. Ma, come ogni anno – conclude l’hair stylist frentano - un ringraziamento speciale va al mio team dell’atelier Lifestyle di Lanciano, pronto sempre a supportarmi e sostituirmi nel corso delle mie assenze, non facendo mai mancare l’attenzione, il lavoro e la passione nei confronti dei miei clienti, che restano sempre i protagonisti della mia attività lavorativa”.