Potenziamento del presidio sanitario di Fossacesia al centro di un nuovo incontro a Lanciano

C’era il potenziamento del presidio distrettuale sanitario di Fossacesia al centro del nuovo incontro a Lanciano, tenutosi presso la direzione sanitaria della Asl Lanciano – Vasto – Chieti, tra il direttore generale dell’azienda sanitaria, Thomas Schael, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e la sua vice, Maria Angela Galante.

Tale potenziamento verrà messo in campo con l’attivazione, già in corso, di una nuova struttura distrettuale all’interno dell’ex scuola media di Via Marina. Infatti, nella riunione si sono verificare anche tutte le procedure in atto.

Grazie all’apertura di questo nuovo punto sarà possibile avvicinare le prestazioni sanitarie e l’assistenza alle persone ed ai loro bisogni, nonché la rapida presa in carico di risposte assistenziali evitando così agli utenti lunghi e complicati spostamenti verso i centri di cura o le lunghe attese.

“Abbiamo riscontrato grande interesse da parte dell’assessore Verì - ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio - che, per la prima volta, ha avuto modo di toccare con mano la nostra proposta per la cessione alla ASL 2 dello stabile di 930 metri quadri in via Marina, nel quale era ubicata la scuola media, al cui interno potranno essere ospitati servizi sanitari.”

“È un progetto - ha spiegato il primo cittadino - che tra l’altro risponde alla linea disegnata dalla Regione Abruzzo, che prevede la riorganizzazione dell’Assistenza sanitaria territoriale in ciascuna Asl, così come delineato nel capitolo del progetto, denominato Azione numero 6.”

“L’assessore alla Sanità - ha concluso Enrico Di Giuseppantonio - ha condiviso la nostra idea anche in considerazione del bacino di utenti al quale è rivolto, che per concretizzarsi dovrà comunque superare alcuni inevitabili passaggi burocratici. Siamo comunque fiduciosi che tanto per la disponibilità mostrata dall’assessore Verì, che per i passi fin qui fatti dal Direttore generale Schael, il percorso da compiere possa essere coperto in tempi brevi”.

Al direttore Schael è arrivata la richiesta di potenziare, per l’immediato, i servizi sanitari forniti dall’attuale sede distrettuale di Via Polidori a Fossacesia.