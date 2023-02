Lanciano, al Teatro Fenaroli in arrivo “Famiglia Paone”

Secondo appuntamento della rassegna del teatro contemporaneo prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro per il Teatro Fenaroli di Lanciano. Sul palco andrà in scena “Famiglia Paone”, protagonista “di una fortunatissima tournée in Argentina, Uruguay e Paraguay, svoltasi dal novembre 2022 al gennaio 2023 – riporta il comunicato stampa di presentazione - storia di quattro generazioni in Argentina di maschi italiani con mogli al seguito” che “in una girandola di incontri e scontri familiari, ognuno proverà a convincere Emanuele Paone, il figlio dell'unica coppia che è riuscita a mettere al mondo un erede, ad accettare un' importante offerta di lavoro ricevuta. Ne esce fuori uno spaccato in parte comico, in parte tragico”.

L’appuntamento è per sabato prossimo alle ore 21 e “si inserisce nella rassegna di Teatro Contemporaneo 2022/2023, promossa dal Comune e curata quest'anno dagli attori e registi Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, direttori del Teatro Studio Lanciano/Treglio e del Teatro del Sangro” riporta la nota inviata alla stampa. Lo spettacolo “ha la sua forza nell'uso di un impasto linguistico di spagnolo e italiano, fortemente icastico e accattivante, che, al di là del tema dell'emigrazione di tanti italiani in Sud America, indaga la storia e i sentimenti, spesso trascurati, degli emigranti di seconda e terza generazione e che, inaspettatamente, conduce lo spettatore a riflettere su una tematica tra le più urgenti della contemporaneità” sottolinea il comunicato stampa sull’evento.

“Famiglia Paone” sarà presentato alla stampa mercoledì 15 febbraio, alle ore 11 presso la Sala Benito Lanci (ex Casa di Conversazione) di Lanciano dagli attori e registi Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, direttori artistici della Stagione e dal sindaco Filippo Paolini e dagli assessori Tonia Paolucci e Danilo Ranieri.