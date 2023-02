Le onde gravitazionali arrivano a scuola, video incontro con il fisico Amelino-Camelia

Lunedì 13 febbraio ore 11.30 i ragazzi del Liceo Galilei di Lanciano assisteranno alla videoconferenza di Giovanni Amelino-Camelia dell’Università della Federico II di Napoli. Uno dei più autorevoli fisici italiani.



E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.



Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole .



Cosa sono le onde gravitazionali? E cosa sono in grado di raccontare sull’origine dell’Universo? Perché è importante studiarle? Teorizzate da Einstein, la scoperta delle Onde gravitazionali ha aperto la strada a un nuovo straordinario campo d’indagine del cosmo: l’astronomia gravitazionale.

Lo spiegherà il fisico Giovanni Amelino-Camelia nell’incontro “Relatività e Onde gravitazionali”.



Professore ordinario alla Federico II con la titolarità dei corsi di relativita' generale e gravità quantistica, Giovanni Amelino-Camelia è uno dei fisici italiani più autorevoli al mondo ed è stato inserito nel 2008 nella rosa dei sei possibili eredi di Albert Einstein per la rivista Discover Magazine .

E' Responsabile Nazionale della iniziativa specifica "Quantum Gravity Theory and Phenomenology" dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è il Senior Representative for Italy nel management committee della European COST Action "quantum gravity phenomenology in the multimessenger era".

La sua ricerca, che concerne prevalentemente l'investigazione del problema della gravità quantistica, ha prodotto studi che sono stati citati complessivamente oltre 10mila volte, collocandolo tra gli studiosi di gravità quantistica più citati al mondo, ed ha ricevuto riconoscimenti dall'Accademia dei Lincei, dalla Gravity Research Foundation e dal Foundational Questions Institute.