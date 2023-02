'Se tì lu curagge… mò curreme appresse' con la Compagnia I Maruccini di Chieti al Teatro Fenaroli di Lanciano

Domenica 12 febbraio, alle ore re 17, andrà in scena al Teatro Fenaroli di Lanciano la commedia brillante in due atti“Se tì lu curagge… mò curreme appresse” di Alessandro Potere, a cura della Compagnia I Maruccini di Chieti.

“Se tì lu curagge…,mo, curreme appresse” è la storia di Cesare, vedovo da tre anni, che dopo aver fatto l’esperienza di rimanere con i figli, un mese da uno e un mese dall’altra, decide di ritornare a vivere da solo a casa sua. Sentendosi ancora arzillo, come gli piace definirsi, decide di trovarsi una compagna e così con l’aiuto di un amico scrive un annuncio ad un’agenzia matrimoniale. I figli non appena vengono a sapere delle intenzioni del padre, temendo di dividere quel poco che possiede con un’estranea, cercano di convincerlo a non farlo. Ad ostacolare la relazione tra Cesare e la sua nuova compagna Concezia, ci si mette anche la vicina di casa Olga anche lei vedova, che da qualche anno fa il filo a Cesare.

Biglietti presso punti vendita del circuito Ciaoticket e presso il botteghino del teatro il sabato precedente ogni spettacolo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica dello spettacolo dalle ore 10,00 in poi.

Info e prenotazioni 339-8201983.