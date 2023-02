Tribunale di Lanciano, nuova proroga: resta aperto fino al 1Â° gennaio 2025

È stato approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, in seduta congiunta, l'emendamento al decreto Milleproroghe per la proroga dell'apertura dei quattro Tribunali abruzzesi, di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona, a rischio soppressione.

Il documento, seppur con riformulazione, posticipa di un ulteriore anno, al 1° gennaio 2025, la data di chiusura originariamente indicata che era quella di fine 2023.

Lo rendono noto i senatori abruzzesi di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris.

"Tale provvedimento - spiegano - consente di avere maggior tempo utile a disposizione per continuare a lavorare all'obiettivo di centrare la definitiva soluzione della vicenda. È ancora aperto il confronto con il Ministero per la riapertura delle piante organiche, che necessitano in tutti e quattro i Tribunali di una importante revisione, e sul quale ci riserviamo di presentare ulteriori istanze.

Questa approvazione - rimarcano - è senza dubbio un primo passo compiuto nell'ambito del percorso intrapreso ad inizio legislatura e che ci vede costantemente impegnati. Un percorso che può beneficiare anche delle rassicurazioni del ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, sulla volontà di riesaminare l'attuale geografia giudiziaria, particolarmente penalizzante per l'Abruzzo".

Per Sigismondi e Liris la proroga concessa rappresenta “un segnale di grande attenzione alla complessa tematica dei Tribunali abruzzesi da parte del Governo e per il quale ringraziamo ministro e sottosegretario Delmastro".