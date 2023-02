Chiuso per una notte il Casello di Lanciano dell'A14 (provenienze Pescara)

Si avvisano gli automobilisti che dalle ore 22:00 di martedì 7 Febbraio 2023 alle ore 06:00 di mercoledì 8 Febbraio 2023, sarà chiusa al traffico per lavori urgenti di riqualificazione delle barriere, il casello autostradale A14 di Lanciano in uscita per le provenienze da Pescara.

Uscita consigliata in direzione Bari: Ortona.

La notizia del suddetto provvedimento verrà indicata anche sui pannelli a messaggio variabile sull’Autostrada A14, richiamata da Isoradio sulla frequenza 103.3, sulle frequenze di RTL 102.5 e sarà, inoltre, visibile sugli schermi Infomoving nelle Aree si servizio, sul sito www.autostrade.it e a pag. 649 di Televideo.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Call Center Viabilità attivo h 24 al n. 840-04.21.21.