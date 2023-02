Addio a Pietro Cupido: "Appassionato estimatore e ricercatore dei nostri Trabocchi"

Lutto a San Vito Chietino per la scomparsa di Pietro Cupido. molto conosciuto in città e nel territorio, ex dipendente comunale, dirigente sportivo, scrittore e studioso della storia e delle tradizioni di San Vito ed in particolare degli amati Trabocchi. Tra i suoi i libri “San Vito - Mare, marinai, barche, vele”, “San Vito e la guerra" e "Trabocchi, traboccanti e briganti”.

«Abbiamo appreso con commozione della scomparsa improvvisa dello storico Pietro Cupido», dichiara il presidente del Flag Costa dei Trabocchi, Franco Ricci.

«Attento conoscitore dei paesi della nostra Costa, appassionato estimatore e ricercatore dei nostri Trabocchi, Pietro Cupido, con le sue ricerche, non solo ha rappresentato per noi un punto di riferimento nel percorso di valorizzazione delle antiche macchine da pesca, ma soprattutto ha lasciato una preziosa eredità alle future generazioni. Esprimendo vicinanza ai familiari, lo ricordiamo con gratitudine».