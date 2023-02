Abbandono dei rifiuti: "Senso civico, questo sconosciuto"

Cogliamo questa occasione per denunciare l'inciviltà di chi lo commette e ricordare alla cittadinanza che la Polizia Locale di Rocca San Giovanni , nell’ambito di una incisiva campagna di contrasto al fenomeno dell 'abbandono selvaggio dei rifiuti , fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, ha intercettato nei giorni scorsi attività irregolari e sta procedendo alle verifiche necessarie, per elevare i verbali con le relative contravvenzioni previste dalla legge.

Inoltre, la presa d’atto di tutte le segnalazioni provenienti dai cittadini, ed il controllo costante del territorio da parte dei consiglieri comunali, continuano a garantire verifiche sempre più attente ed applicazioni della pena nella misura più severa prevista dalla legge.

La ferma e decisa presa di posizione dell’Amministrazione comunale, al fine di tutelare e preservare l’ambiente e di riqualificare il territorio nel senso dell’eco-sostenibilità, non vuole avere solo potere deterrente, ma proporsi come incentivo ad un vero e proprio cambiamento culturale, dal momento che i cittadini potranno confidare in un corretto smaltimento dei rifiuti, anche ingombranti e speciali, con la collaborazione della Rieco spa, Servizi intergrati per l'ambiente, che ringraziamo per il pronto intervento odierno, nei modi e negli orari elencati sul sito del Comune.

Comunichiamo, infine, che sono giunti a conclusione i lavori di totale pulizia e bonifica di alcune aree del paese quali: Magazzino comunale; Spalti e aree campo sportivo comunale; Taglio alberi pericolanti; Riapertura cunette stradali ostruite; Anfratti e sentieri comunali, per troppi anni abbandonati all'incuria e al degrado.