Giro-E, la prima tappa con le e-bike a Fossacesia

In attesa della grande partenza sul lungomare del Giro d’Italia, una delle corse più seguite al mondo, il prossimo 6 maggio anche Fossacesia capoluogo vivrà un evento legato al ciclismo che farà assaporare le emozioni della corsa rosa.

Infatti, quella stessa mattina, alle ore 09:00, dalla piazza Alessandro Fantini prenderà il via il Giro-E, ossia una corsa che si svolge con l’utilizzo di e-bike nei giorni e sulle strade attraversate dall’edizione 106 del Giro d’Italia.

L’evento, organizzato dalla RCS Sport ed inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, risale al 2019. Quest’anno la manifestazione prevede 18 tappe con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e 100 chilometri tra le quali ci saranno anche tappe a cronometro.

“Insieme alla Marina, anche Fossacesia capoluogo, nel centro città, vivrà la magia del Giro con la prima tappa con protagoniste le e-bike, che si concluderà ad Ortona" ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, a margine dell’incontro tecnico al quale hanno partecipato anche Marco Nardoni e Marco Gotel, della RCS, gli assessori Giovanni Finoro e Maura Sgrignuoli, il consigliere comunale e responsabile del Gruppo di Protezione Civile Comunale, Umberto Petrosemolo, il presidente dell'Associazione Sportiva 'A.Fantini', Antonio Cimini.

Inoltre, alla riunione erano presenti l’ing. Alessandra Ferrante, Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Domenico Moretti, responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune, e unità della Polizia Locale.

"Avremo un’opportunità in più per sfruttare al meglio la vetrina nazionale e internazionale – ha spiegato il primo cittadino - per dare una grande visibilità alla nostra città e ai luoghi più belli che la caratterizzano e che inaugura la stagione turistica 2023. Il percorso della prima prova del Giro-E, infatti, porterà i ciclisti dal centro di Fossacesia verso l’area dell’abbazia di San Giovanni in Venere e da lì fin giù, alla Marina, sul lungomare e la Via Verde della Costa dei Trabocchi dalla quale raggiungeranno Ortona.”

“Mi auguro – ha concluso il sindaco - che anche per questo evento unico e irripetibile, Fossacesia risponda colorando di rosa attività commerciali, balconi delle abitazioni per salutare il passaggio dei ciclisti che la attraverseranno perché sarà una grande festa”.