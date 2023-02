Tua autorizzata a variare orari servizi Lanciano-Roma e Lanciano-L’Aquila

L’ultima seduta della Giunta Regionale ha portato a modifiche nel settore del trasporto pubblico locale. Focus particolare sul servizio garantito da TUA S.p.A nelle tratte che da Lanciano conducono al capoluogo regionale L’Aquila e alla capitale d’Italia Roma.

Proposte dal presidente della Regione Marco Marsilio la società regionale del trasporto pubblico è stata autorizzare “a variare il programma di esercizio ferroviario relativo al Contratto di Servizio 2018-2027, con l’attivazione - a partire dal cambio orario di dicembre 2022 - del servizio Lanciano-L’Aquila e, da dicembre 2023, del servizio Lanciano-Roma che la Società potrà svolgere anche sotto forme diverse di collaborazione con Trenitalia S.p.A., secondo le modalità previste dalla legislazione vigente” riporta una nota della Giunta Regionale.

“Tale scelta programmatoria è in linea con l'obiettivo regionale di irrobustire la maglia cadenzata dei collegamenti ferroviari tra le principali località costiere e quelle interne ubicate lungo lo sviluppo delle linee che dalla direttrice adriatica si diramano verso L’Aquila e verso Roma, soprattutto in ragione delle significative risorse che la Regione Abruzzo ha attribuito alla TUA S.p.A. per l'acquisto dei nuovi treni” sottolinea il comunicato dell’Emiciclo.