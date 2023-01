Bonus patenti, il Ministero dei Trasporti stanzia 25,3 milioni di euro

Il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 25,3 milioni di euro per il bonus patente, riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il bonus si potrà richiedere dal 1 luglio 2022 fino 31 dicembre 2026.

Nel dettaglio, come diramato dallo stesso Ministero, 3,7 milioni di euro sono stanziati per l'anno 2022, ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il contributo sarà pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola.

Per quanto la riguarda la piattaforma per l'utilizzo del bonus patente, da lunedì 6 febbraio sarà attivo per le autoscuole mentre da lunedì 13 febbraio per coloro che vogliono utilizzare l'utenza. La domanda dovrà essere presentata e compilata con il modulo disponibile sulla piattaforma: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/