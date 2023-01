Fossacesia. Criticità lungo il percorso del Giro d'Italia: appello alla Regione Abruzzo

A meno di 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia sul lungomare di Fossacesia, prevista per il prossimo 6 maggio, emergono alcune criticità sullo stato del manto stradale in punti nevralgici del percorso che dovrà intraprendere la carovana rosa.

A sollevare la questione sono il sindaco fossacesiano, Enrico Di Giuseppantonio, e il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, con un appello rivolto alla Regione Abruzzo affinché provveda ad elargire finanziamenti per porre rimedio alla situazione.

Infatti la Provincia d’intesa con il comune di Fossacesia ha stilato un elenco di opere da eseguire sul tracciato, interessato dal passaggio del Giro d’Italia, con la richiesta di contributi alla Regione.

“In particolare, abbiamo chiesto il rifacimento del manto d’asfalto dell’intero Lungomare di Fossacesia Marina, sul quale si svilupperà la cronometro che darà di fatto il via alla 106ma edizione del Giro e lungo il quale troveranno ospitalità il Villaggio Rosa nonché i bus delle squadre, le officine e le autovetture al seguito dei corridori” afferma il sindaco Di Giuseppantonio.

“Inoltre, - aggiunge il primo cittadino - è di massima urgenza mettere in sicurezza il muro di contenimento sulla parte iniziale della provinciale, all'incrocio con la SS 16 Adriatica, che sovrasta l’area dell’ex stazione ferroviaria, che mostra evidenti segni di cedimento.”

“Ci aspettiamo – dunque conclude Di Giuseppantonio - in quel luogo la presenza di molti spettatori in quanto, stando al tracciato della cronometro, i ciclisti, dopo aver percorso il Lungomare, prenderanno da lì la Via Verde della Costa dei Trabocchi, per raggiungere Ortona. È un punto di osservazione particolare e ambito e lo sarà anche per il 7 maggio, per il transito dei corridori per la tappa in linea Teramo-San Salvo”.

A questo si aggiunge, infine, l’esigenza di coprire le stazioni di Fossacesia e San Vito che producono, a loro dire, un impatto visivo sgradevole.