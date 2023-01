FCA Italy, attività lavorativa sospesa per una settimana

L’ultima settimana di gennaio sarà contrassegnata da una nuova sospensione delle attività nella FCA Italy, la ex Sevel. La notizia è arrivata questa mattina, resa nota dalle RSA di Fim, Uilm e Fismic.

Motivazione ancora una volta la mancanza di componenti che, come sottolineato in un recente documento della FIM Cisl, ha avuto un peso determinante nella contrazione delle produzioni nello stabilimento in Val di Sangro l’anno scorso.

Non lavoreranno, hanno comunicato i rappresentanti sindacali, i lavoratori di tutti i turni per l’intera settimana da “lunedì 23 gennaio a venerdì 27 compresi”. L’unico reparto che proseguirà la regolare attività lavorativa sarà il reparto di CKD.

La regolare ripresa delle attività lavorative è prevista per il primo turno (che inizia alle 5.45) di lunedì 30 gennaio. Questa settimana di fermo sarà coperta dalla “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria” (CIGO). A partire dal 1° febbraio, aggiungono i tre sindacati dei metalmeccanici, “sarà reintrodotta la doppia timbratura sia in entrata che in uscita”.