Tre premi internazionali per il grafico lancianese Luca Di Francescantonio

Arrivano nuovi importanti riconoscimenti il designer abruzzese Luca Di Francescantonio che viene riconosciuto tra i migliori grafici pubblicitari del nostro continente.

Infatti, la prestigiosa giuria del Wolda, Worldwide Logo Design Award, ha conferito al grafico tre importanti premi per la sezione Europa. Vanno a Di Francescantonio il silver award per il logo del MUNDA, Museo nazionale d’Abruzzo, il bronze award per il logo di Emporio Health e l’award of excellence per il logo di Simone Cremona, padel player.

Il grafico abruzzese già in passato aveva ricevuto nomination per abiti premi a livello internazionale come nel 2020 quando risultò finalista dell’Award of Excellence Wolda e del Best Brand Award. L’anno seguente, invece, risulto vincitor del Global Award nel Best Brand Awards.

“Sono felice e lieto per la fiducia che i clienti mi hanno dato, e felice di portare avanti la cultura del design e del logo design – spiega Luca Di Francescantonio –. Il Wolda è tra le giurie più importanti a livello internazionale. I suoi componenti si rinnovano ogni anno e questo rende ancora più autorevole il riconoscimento”.