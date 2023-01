Ex Sevel, nuovo sciopero per gestione straordinari

Nuova mobilitazione sindacale nello stabilimento in Val di Sangro della FCA Italy, la storica Sevel. Indetta dallo Slai Cobas che contesta la gestione dei turni straordinari.

«La comunicazione aziendale di turno straordinario notturno festivo trasmessa doporiunioni dalla calendarizzazione posticipata, al limitedella temporalità contrattuale, contraddice la politicadi riduzione dei costi perseguita dalla direzione Stellantis/FCA – scrivono i responsabili del sindacato – la scarsità diricambi, l'esiguità deimateriali di utilizzo quotidiano e dei dpi, il mancato rinnovo degli indumenti, la netta riduzione deicicli di pulizia interna ed esterna, la limitazione delle capacitàdi riscaldamento eclimatizzazione degli impianti stridonocon il festivo straordinario aturno intero per la totalità dei nottambuli,a differenza del precedente comandato a settembre, sul turno antimeridiano del sabato in modalitàsingolare eparziale al 50%».

Il ricorso allo straordinario domenicale «conferma che la spada di Damoclependente ingiustamente ed intollerabilmente sugli operai notturniè ritenutafunzionale, senza badare ai costi straordinari percirca 1500 operai, al recupero delle fermate tecniche e/omancanze infrasettimanali come avvenuto martedì» secondo lo Slai Cobas che ribadisce «la contrarietà alla indiscriminata riduzione dei costi;al divisivo turno notturno strutturale "volontario" a conduzionee condizioni arbitrarie vigente da anni nel silenzio assenso dei sindacati firmatari edallo straordinario per esigenze tecniche e/o organizzative le cui responsabilità non sono riconducibili ai lavoratori».

Con queste motivazioni lo Slai Cobas ha indetto lo sciopero che coinvolgerà il turno C dalle 22.15 di domenica 14 gennaio alle 5.45 della mattina successiva.